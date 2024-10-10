В Башкирии водитель оказался в кювете после побега от полицейских

На 65 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара во время патрулирования инспекторы обратили внимание на ВАЗ-2106, который передвигался на высокой скорости. Требование остановиться водитель проигнорировал – началась погоня. Автомобилист попытался совершить ДТП с патрульной машиной, но не справился с управлением и угодил в кювет.