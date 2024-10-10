В Башкирии водитель оказался в кювете после побега от полицейских

В Хайбуллинском районе произошла погоня за нерадивым автомобилистом. Подробности рассказали в ГАИ региона.

Фото №1 - В Башкирии водитель оказался в кювете после побега от полицейских

На 65 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара во время патрулирования инспекторы обратили внимание на ВАЗ-2106, который передвигался на высокой скорости. Требование остановиться водитель проигнорировал – началась погоня. Автомобилист попытался совершить ДТП с патрульной машиной, но не справился с управлением и угодил в кювет.

Водитель не пострадал. Им оказался 68-летний житель Оренбургской области. Пройти медицинское освидетельствование лихач отказался.

По факту случившегося составлено несколько административных протоколов. Автомобиль забрали на штрафстоянку.

Фото: ГАИ РБ. 

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