В Башкирии произошёл пожар в двух домах

В Нефтекамске зафиксировали пожар. Инцидент произошёл под утро 10 октября в домах по улице Дзержинского.

В одной девятиэтажке огнём охватило ящик на лестничной клетке. Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали 2 человек. Пожар ликвидирован в короткое время.

Ещё один пожар произошёл в соседнем доме. Там огонь повредил дверное полотно в тамбуре и коляску на 8 этаже. Пожарные спасли 3 человек, среди которых был один ребёнок.

По предварительной причине, пожар в двух домах на лестничных площадках произошёл из-за поджога.