В Уфе проведут капремонт сгоревшего трамплина

В Уфе капитально отремонтируют сгоревший трамплин. Спортшкола №33 по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью планирует заключить контракт на его проведение. В июне на трамплине К-60 произошел пожар. Выгорела большая часть спортивного объекта, которую и необходимо восстановить.

Подготовка к сезону ведется в школе полным ходом. Пока позволяет погода, тренировки проводят на улице. Юноши и юниоры прыгают с трамплина К-40. Пока он здесь единственный. Зимой ребята смогут прыгать с 90-метрового трамплина.