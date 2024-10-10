В Уфе стартовал фестиваль «Вышитый Башкортостан»

В Уфе стартовал республиканский фестиваль «Вышитый Башкортостан». Более 600 участников со всех районов региона будут в течение двух дней изучать орнаменты и национальные символы, которые используются в вышивке.
Также на площадке Национального музея для них проведут мастер-классы. При этом сами рукодельницы покажут, как правильно создавать изделия из разных тканей с соблюдением всех правил и традиций, передающихся из поколения в поколение.
Стоит отметить, что фестиваль является продолжением проекта «Вышитая карта Башкортостана», который был реализован в 2023 году на грант руководителя региона.