В Уфе прошло награждение молодых учёных

Премии молодым ученым со следующего года достигнут полумиллиона рублей. Речь о лауреатах государственных молодежных премий в области науки и техники. Сегодня в здании правительства республики прошла церемония награждения авторов различных исследований, которые прошли конкурсный отбор. Награда была учреждена еще в 2002 году в целях развития научного потенциала региона.

Премия проводится один раз в два года, по ее итогам определяют лауреатов в области естественных, технических и гуманитарных наук. Авторы работ – научные работники, преподаватели вузов, аспиранты. Исследование может быть как индивидуальным, так и коллективным. Заявки принимает Госкомитет республики по молодежной политике.