В Уфе проходит финал конкурса «Мама, папа, я – музыкальная семья»

В Уфе проходит финал регионального конкурса «Мама, папа, я – музыкальная семья». В отборочном туре участвовали 62 семьи из разных уголков Башкортостана. Лишь 12 команд дошли до заключительного этапа.

Конкурсантов оценивают заслуженные и народные артисты республики. Музыканты исполняют свои номера в национальных костюмах, причем не только поют, но и играют на инструментах.