Госоркестр Башкирии впервые выступил в Перми

Государственный академический симфонический оркестр Башкортостана впервые выступил в Перми и открыл 19-й международный фестиваль органной музыки. Так, солисты Госоркестра из нашей республики дали два концерта.

В первом прозвучала музыка композиторов Джона Уильямса, Ханса Циммера, Говарда Шора, Джеймса Хорнера и других. Произведения можно услышать в известных зарубежных кинолентах. Во втором же наши музыканты под управлением народного артиста Башкортостана Дмитрия Крюкова исполнили уже классические композиции Камиля Сен-Санса, Сезара Франка и Густава Холста. Оба концерта пермские слушатели встретили тепло и бурными овациями.

Потрясающий органный зал, который меломаны и Пермская филармония получили благодаря прекрасной реконструкции! Я неоднократно выступал сам на этой сцене, в том числе и с маэстро Владимиром Спиваковым, но то, что мы сейчас слышим, просто потрясает.

Артур Назиуллин, генеральный директор Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан

Я родом из Перми, вырос здесь, но это практически единственный город России, в котором я до этого не дирижировал. Это очень много для меня значит, очень приятный зал.

Дмитрий Крюков, главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан
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