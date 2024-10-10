Госоркестр Башкирии впервые выступил в Перми

Я родом из Перми, вырос здесь, но это практически единственный город России, в котором я до этого не дирижировал. Это очень много для меня значит, очень приятный зал.

Дмитрий Крюков, главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан