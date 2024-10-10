Госоркестр Башкирии впервые выступил в Перми

Государственный академический симфонический оркестр Башкортостана впервые выступил в Перми и открыл 19-й международный фестиваль органной музыки. Так, солисты Госоркестра из нашей республики дали два концерта.
В первом прозвучала музыка композиторов Джона Уильямса, Ханса Циммера, Говарда Шора, Джеймса Хорнера и других. Произведения можно услышать в известных зарубежных кинолентах. Во втором же наши музыканты под управлением народного артиста Башкортостана Дмитрия Крюкова исполнили уже классические композиции Камиля Сен-Санса, Сезара Франка и Густава Холста. Оба концерта пермские слушатели встретили тепло и бурными овациями.