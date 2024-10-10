В Башкирии расследуют инцидент с падением ребёнка в шахту

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин контролирует расследование падения подростка в шахту.
8 октября в Нефтекамске 12-летний мальчик находился в здании заброшенного элеватора и упал в шахту. Ребёнку потребовалась госпитализация.
В СК России по РБ организовали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета РФ поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
Фото: МЧС по РБ.