В преддверии Дня Республики Башкортостан прошло торжественное собрание

Глава республики поблагодарил бойцов за ту важную задачу, которую они выполняют в зоне СВО. Были отмечены те, кто в зале, в том числе герои России, и те, кто пал на поле боя – посмертно. Их память почтили минутой молчания. По словам Радия Хабирова, республика и дальше будет оказывать поддержку воинам и их семьям. Для этого большая работа проводится по развитию экономики. Башкортостан – лидер по многим позициям в масштабах всей страны. Несмотря на непогоду, хорошие результаты по урожаю в сельском хозяйстве. Много новых открытых объектов в сфере спорта, медицины и не только.