Радий Хабиров вручил госнаграды в преддверии Дня Республики
В преддверии Дня Республики
Радий Хабиров вручил государственные награды жителям региона. Среди
приглашённых в Конгресс-холл были военнослужащие, волонтёры, учёные, врачи,
учителя, представители трудовых династий. Каждый из них своими
профессиональными успехами внёс вклад в развитие своей малой родины и в
достижение общей победы на полях специальной военной операции. Отметил это и
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который в третий раз приехал
поздравить жителей Башкортостана с государственным праздником. О тех, кто за
последние десятилетия внёс неоценимый вклад в культуру, науку, экономику и
промышленность России, а также сыграл исключительную роль в укреплении
Российской государственности, – в нашем сюжете.
Порядка ста представителей
самых разных профессий стали почётными гостями церемонии, посвященной Дню Республики.
Лучшие в своей отрасли отдали любимому делу десятилетия жизни. И даже в
непростое время остались верны своему призванию.
Мы живём в эпоху,
когда решается судьба, будущее нашего Отечества. Наши земляки сейчас проявляют
настоящий героизм на поле боя. Добросовестно трудятся, спасают, лечат.
Производят нужную для нашей армии и экономики продукцию. Учат и воспитывают
настоящих патриотов. Поддерживают военнослужащих, собирают гуманитарную помощь,
делают своими руками то, что спасает и согревает наших героев. Каждый воин,
каждый труженик заслуживает нашей благодарности и уважения.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров назвал
гордостью республики каждого присутсвующего в зале. Медики и сотрудники МЧС
спасли тысячи жизней в экстренных ситуациях, аграрии обеспечили продовольственную
безопасность не только Башкортостана, но и всей страны в целом. За что и
получили заслуженные награды.
Производство
продуктов питания – это стратегический запас. Наполеон сказал: «Кто не хочет
кормить свою армию, тот будет кормить чужую». Поэтому обеспечение
продовольственной безопасности – это очень важно.
Хамит Тагиров, заслуженный деятель науки Российской Федерации
Учителя, строители,
журналисты, металлурги, управленцы – государственными наградами России и
Башкортостана Радий Хабиров отметил более 60 человек. Особой похвалы
удостоились представители трудовых династий, чей общей стаж перевалил за век.
Нашей
педагогической династии 113 лет. Её начала наша мама Шалькова Тамара
Александровна. Закончив Благовещенский педколледж, она была направлена в
Уфимский район, село Михайловка, на стажировку. Там она и осталась, и мы вот
тоже там продолжаем педагогическую династию. В наших руках лежит будущее детей.
Что мы в них заложим, так же они дальше и пойдут в будущее.
Марина Нуриева и Елена Казакова, призёры республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан»
В преддверии праздника
в зале собрались представители самых разных профессий, которые за десятилетия
своей карьеры внесли значительный вклад в развитие Башкортостана. И как отметил
Радий Хабиров, каждая награда – заслуженная. Также за вклад в укрепление дружбы
между Башкортостаном и Донецкой Народной Республикой Глава ДНР Денис Пушилин
вручил государственные награды братского региона нашим землякам.
Государственных наград
Донецкой Народной Республики удостоились военнослужащие, которые принимали
участие в освобождении новых регионов России, строители, помогающие
восстанавливать Донбасс, и, конечно, волонтёры, на плечах которых не менее
важные задачи: сбор гуманитарной помощи и поддержка семей участников СВО.
Самый
большой наш проект – это Аллея Героев в Стерлитамаке. Она посвящена памяти
наших бойцов, открылась 9 мая 2023 года. Мы уже более 30 раз выставлялись, это
мобильная передвижная выставка.
Янина Волочаева, руководитель комитета семей воинов Отечества Республики Башкортостан в г. Стерлитамаке
Денис Пушилин отметил,
что он всегда с воодушевлением посещает нашу республику. Регионы объединяет не
только настоящее, но и прошлое.
В
прошлом наши деды и прадеды плечом к плечу изгоняли уже фашистскую нечисть с
нашей общей Родины. Конечно же, очень много героических моментов, конечно же,
касаемо непосредственно Донбасса. Как раз я говорю о Герое Российской
Федерации, о генерале Шаймуратове. И для нас это большое чувство и общности, и,
конечно же, единения. Потому что именно с тех исторических моментов, можно
считать, и выстраиваются те взаимоотношения, которые мы видим сейчас. Когда
ребята из Башкирии с оружием в руках защищают интересы не только Донецкой
Народной Республики, но и нашей страны.
Денис Пушилин, Глава Донецкой Народной Республики
И конечно, у двух
братских регионов и общее будущее. Основа для взаимовыгодного сотрудничества
уже заложена.
Мы отвечаем за
экономическое развитие, за социальное развитие, поэтому мы сейчас очень
внимательно наблюдаем, как развивается Донбасс. Там ещё идет, понятно,
специальная военная операция, еще не всё безопасно, но мы по многим показателям
видим, что экономика просыпается, просыпаются финансово-кредитные системы,
просыпаются решения социальных задач. Вот нас это очень радует. Почему? Потому
что мы с Денисом Владимировичем уже давно договорились, что как только первые
возможности для такой более углубленной промышленной экономической кооперации
будут, мы это немедленно начнём. Этому способствует, я уже сказал, очень важно
для начала любых экономических отношений, конечно, установить человеческие
отношения. Они у нас в полной мере уже установлены, налажены, вы видите, что
Денис Владимирович уже в третий раз за это короткое время у нас на Дне
республики. Для нас это огромное уважение.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Обе республики
продолжат совместную работу, заверили главы регионов, и поводов для радостных
встреч будет больше. В планах уже есть общие проекты, реализация которых
начнётся после общей победы в специальной военной операции.