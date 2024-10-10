Радий Хабиров вручил госнаграды в преддверии Дня Республики

Мы отвечаем за экономическое развитие, за социальное развитие, поэтому мы сейчас очень внимательно наблюдаем, как развивается Донбасс. Там ещё идет, понятно, специальная военная операция, еще не всё безопасно, но мы по многим показателям видим, что экономика просыпается, просыпаются финансово-кредитные системы, просыпаются решения социальных задач. Вот нас это очень радует. Почему? Потому что мы с Денисом Владимировичем уже давно договорились, что как только первые возможности для такой более углубленной промышленной экономической кооперации будут, мы это немедленно начнём. Этому способствует, я уже сказал, очень важно для начала любых экономических отношений, конечно, установить человеческие отношения. Они у нас в полной мере уже установлены, налажены, вы видите, что Денис Владимирович уже в третий раз за это короткое время у нас на Дне республики. Для нас это огромное уважение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан