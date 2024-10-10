Жительница Уфы нашла у себя во дворе медаль участника ВОВ

Награда в поисках героя. Жительница Уфы нашла у себя во дворе медаль, принадлежавшую участнику Великой Отечественной войны. В этом доме Ляйля Мухаметгалина проживает с 2018 года. Награда «За отвагу» была обнаружена во время уборки территории на месте бывшего яблоневого сада.

Пролежавшая там, возможно, десятилетия медаль местами заржавела, тканевой обтяжки на ней уже нет, а вот номер виден отчетливо. Что примечательно, Ляйля Мухаметгалина сама ветеран боевых действий, поэтому сразу сообщила о находке в «Боевое братство», активисткой которого она является.