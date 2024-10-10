В Башопере состоится премьера балета «Семь девушек»

«Семь девушек» на сцене Башкирского театра оперы и балета. Сегодня состоится премьера спектакля, созданного на основе башкирских легенд. История «Семь девушек» знакома с детства многим, но такого воплощения не видел ещё никто.
Зрителям представят балет в двух действиях. Это масштабная постановка, в которой задействована вся труппа театра. Работа над спектаклем, можно сказать, началась ещё в 2018 году. Именно тогда композитор Галина Зиганова начала писать музыку по собственной инициативе, ещё не зная, что театр оперы и балета собирается браться за постановку «Семь девушек».
Вариантов легенды несколько. И авторы постановки решили взять от каждой версии самое лучшее, создав симбиоз и представив зрителю своё видение уже в форме балета. Чувственная, красивая история как нельзя лучше подошла для постановки. Хореограф-постановщик Ринат Абушахманов решил соединить в спектакле академические движения с народными башкирскими танцами – одно плавно перетекает в другое. «Семь девушек» – это самобытная национальная постановка.