В Башопере состоится премьера балета «Семь девушек»

«Семь девушек» на сцене Башкирского театра оперы и балета. Сегодня состоится премьера спектакля, созданного на основе башкирских легенд. История «Семь девушек» знакома с детства многим, но такого воплощения не видел ещё никто.

Зрителям представят балет в двух действиях. Это масштабная постановка, в которой задействована вся труппа театра. Работа над спектаклем, можно сказать, началась ещё в 2018 году. Именно тогда композитор Галина Зиганова начала писать музыку по собственной инициативе, ещё не зная, что театр оперы и балета собирается браться за постановку «Семь девушек».