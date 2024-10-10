Жители Башкирии обвиняют турагента в сорванном отдыхе

Туристический рынок вновь преподнес жителям Башкирии неприятный сюрприз: десятки клиентов одной из туркомпаний после сорванного отдыха написали заявления в полицию. Люди полностью оплатили путевки и перед вылетом узнали, что для них не забронированы места ни в самолетах, ни в отелях.

Вместо Каспийского моря Лие и ее семье пришлось окунуться в кучу проблем, разбирательств и походов в полицию. Женщина рассказывает, что планировала отпуск заранее. Хотели отдохнуть всей семьей. Запланировали целую культурную программу. Заплатили 250 тыс. рублей. В итоге ни отпуска, ни денег.

Алена Швалева и Олеся Кравченко — подруги по несчастью. Их познакомила турагент Ангелина. Она предложила женщинам скинуться и купить очень выгодный тур по привлекательной цене. Обещала заселить в один отель. Плюс море всяких «плюшек» за счет компании.

Люди, потеряв время и деньги, пытаются вернуть хотя бы второе. Они обратились с заявлениями в полицию. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет около 2 млн рублей.

Люди говорят, что никуда не полетели в общей сложности более двадцати человек. Все они брали путевки в одной известной уфимской турфирме. Компания находилась здесь, на бульваре Баландина. Но уже второй месяц помещение закрыто, внутри никого нет. Тем не менее сотрудники турагенства охотно общаются в мессенджерах и принимают заявки на отдых.

Под видом туристов пишем турагенту Ангелине. Именно она принимала заявки у пострадавших людей. В мессенджере она нам любезно предложила отель и огласила цену. Трубки турагент Ангелина не берет, двери не открывает. Но нашим журналистам все же удалось найти ее и даже узнать подробности.

Адвокат Роман Петров поясняет, что налицо 159-я статья — мошенничество. Причем в особо крупном размере. По мнению юриста, если турагент в ближайшее время не рассчитается с людьми, то сама может отправиться в путешествие — в исправительную колонию.