В Башкирии благоустроили родник «Белый ключ»

В Нуримановском районе по проекту Русского географического общества восстановили родник «Белый ключ». Старинный источник питьевой воды и территорию вокруг него благоустроили за счет средств партнеров и меценатов в размере 600 тыс. рублей. Теперь там любой желающий может набрать воды, прогуляться по экотропе и полюбоваться природой.
Стоит отметить, что благодаря грантам Русского географического общества за два года привели в порядок 10 источников в разных частях Башкортостана в рамках федерального проекта «Родники РГО».
Также представители Русского географического общества провели лекцию школьникам в селе Красный Ключ, рассказав ребятам о вреде неправильного обращения с пластиковыми отходами. Для гостей из столицы организовали экскурсию в Свято-Георгиевский мужской монастырь.