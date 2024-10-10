В Башкирии благоустроили родник «Белый ключ»

В Нуримановском районе по проекту Русского географического общества восстановили родник «Белый ключ». Старинный источник питьевой воды и территорию вокруг него благоустроили за счет средств партнеров и меценатов в размере 600 тыс. рублей. Теперь там любой желающий может набрать воды, прогуляться по экотропе и полюбоваться природой.

Стоит отметить, что благодаря грантам Русского географического общества за два года привели в порядок 10 источников в разных частях Башкортостана в рамках федерального проекта «Родники РГО».