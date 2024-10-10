Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днём Республики

В канун Дня республики в Уфе прошло торжественное собрание, на котором Радий Хабиров наградил выдающихся жителей и уроженцев региона. На мероприятии собрались деятели искусств, архитекторы, врачи, учителя и, конечно, участники спецоперации. Почетными гостями стали президент Абхазии и глава ДНР, которые отметили дружественные отношения между регионами.
Неспроста гостей торжественного собрания в холле встречает ансамбль кураистов. Коллектив, который создали весной этого года, стал новым достоянием республики. На празднике — их дебют. Где как не здесь говорить о достижениях Башкортостана, к которым причастен каждый из участников церемонии.
Врачи, учителя, архитекторы, деятели культуры. Особое место занимают участники спецоперации. Глава республики поблагодарил бойцов за важную задачу, которую они выполняют в зоне СВО. В Башкортостане сформировали мотострелковый полк и пять батальонов. Были отмечены те, кто в зале, в том числе герои России, и те, кто пал на поле боя, посмертно. Их память почтили минутой молчания.
Свой достойный вклад в общие достижения и победы вносят и труженики в тылу. Взять хотя бы сельчан, которые, несмотря на непогоду, собрали хороший урожай зерновых, а по сахарной свекле и вовсе установили рекорд. Башкортостан в числе лучших регионов по темпам жилищного строительства и в тройке лидеров по инвестиционному рейтингу.
В этом году мы провели масштабные торжества к 450-летию нашей столицы. Свой юбилей город встретил обновлёнными площадями, парками и скверами, важными социальными объектами. Это лучший подарок жителям и гостям нашей столицы.
Республика серьёзно вкладывается в развитие дорожно-транспортной сети. В этом году запустили «Восточный выезд» – самый масштабный инфраструктурный проект современного Башкортостана. Совсем недавно открыли движение по новому путепроводу на улице Пугачёва как части важного проекта «Южные ворота».
Говоря о медицине. Среди награждаемых Владимир Плечев. Основатель ангиохирургии в республике первым в Башкортостане провел операцию по аорто-коронарному шунтированию. Один из организаторов Башкирского сердечно-сосудистого центра. Врачу вручили Орден Дружбы народов, и в знак этой самой дружбы медик прочитал строки из стихотворения Назара Наджми на башкирском языке.
А вот Роберт и Станислав Александровы — отец с сыном — получили Госпремии имени Салавата Юлаева за проект уфимского хосписа. Именно под их началом создавали учреждение, ставшее вторым домом для неизлечимо больных. Здание специально строили с учетом максимальной доступности для таких людей.
В числе награждаемых и заместитель председателя Госсобрания Салават Хусаинов. Указом президента ему вручили Орден Дружбы. Крепкий хозяйственник начинал свой путь в системе ЖКХ, а теперь трудится над созданием законов.
Поздравления с Днём республики прозвучали и от почётных гостей. Президент Абхазии отметил, что именно развитие связей с регионами способствует укреплению братского союза с Россией. А глава ДНР поблагодарил Башкортостан за поддержку на фронте и в тылу. Поздравительную телеграмму направил и глава Чечни Рамзан Кадыров.
День республики — праздник, на котором не просто подводят итоги достижений. Он вдохновляет на новые свершения и объединяет сердца людей, которые трудятся ради процветания родной земли. Развивают и преумножают традиции региона и строят будущее для следующих поколений.