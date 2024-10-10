Стало известно, когда откроется Центр фехтования в Уфе

Уже на следующей неделе спортивный объект начнёт принимать спортсменов. В рамках международного форума «Россия — спортивная держава» в столице Башкортостана пройдёт турнир среди юниоров «Сабля Салавата».

Решение о появлении Центра фехтования приняли в августе 2021 года. Тогда глава республики Радий Хабиров встретился с победителями и призерами Олимпиады в Токио — рапиристами Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным. Строительство центра фехтования началось в 2023 году.

С тех пор работы не останавливались, и за полтора года в Затоне стало на один важный спортивный объект больше. Именитые спортсмены долго ждали появление подобного центра, но не могли и подумать, что объект построят за такой короткий срок.

Видела, как меняется облик центра, и действительно, быстро на глазах всё менялось: и сам центр, и благоустройство вокруг, поэтому я думаю, что центр фехтования станет местом притяжения для жителей не только в качестве спортивного объекта. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан

Центр в Уфе строили с учетом изучения опыта в других городах страны. В результате был разработан проект, который вобрал в себя всё самое лучшее. Например, здесь есть встроенное электронное табло. В большинстве случаев фехтовальщики пользуются переносным. Общая площадь комплекса 6 тыс. 500 квадратных метров. Он оборудован двадцатью восемью фехтовальными дорожками.

На первом этаже расположился специализированный спортзал, где будут проводить соревнования разных уровней. Здесь же фехтовальщики будут тренироваться. Также имеется универсальный зал, в котором предусмотрены тренировки по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

Единовременно в одну смену могут заниматься 81 человек, то есть одна смена — это порядка двух часов, а во время соревнований тут могут посещать до 500 человек. Универсальный зал вмещает 373 места, специализированный зал — порядка 90 человек. Марат Халиуллин, заместитель генерального директора ООО «Трест БГС»

После тренировок желающие смогут посетить бассейн и сауну. На втором этаже находится тренажёрный зал с различным оборудованием. Помимо этого, в центре есть зал для индивидуальных тренировок, где именитые фехтовальщики смогут передавать опыт начинающим спортсменам.

Центр фехтования готов к открытию. Этот важный для нашей республики спортивный объект распахнёт свои двери 17 октября, в первый день международного форума «Россия — спортивная держава», и в этот день он примет свои первые международные соревнования по фехтованию.