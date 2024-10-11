В Уфе водитель сбил ребёнка и скрылся

В Уфе зафиксировали аварию с участием ребёнка. Подробности ДТП сообщили в ГАИ.

10 октября около четырёх часов дня при повороте на улицу Айская неустановленный водитель на «Ладе Гранта» допустил наезд на 14-летнего велосипедиста. Ребёнок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Подросток с травмой ноги обратился в больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен. Водитель покинул место ДТП.

Очевидцев и тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении автомашины, просят позвонить по телефонам: 8 347 237 02 02 либо 8 987 144 85 02. Конфиденциальность гарантируется.