Оксана Лут посетила стенд Башкирии на выставке «Золотая осень — 2024» в Москве

Его запустили в Буздякском районе в августе текущего года. Это первое предприятие полного цикла переработки в республике и третье в России. Продукция — конопляное волокно — применяется для изготовления утеплителей, нетканых материалов, геотекстиля, канатов, а отходы — в строительстве при производстве костробетона и арболитовых блоков. Добавлю, что участие в мероприятиях выставки принимает делегация, насчитывающая около 100 представителей республиканских агропредприятий и организаций.