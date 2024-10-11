В Уфе состоялся концерт Государственного ансамбля кураистов

Радий Хабиров объявил 10 октября Днём курая. Об этом глава Башкортостана заявил на первом концерте Государственного ансамбля кураистов. В зале ГКЗ «Башкортостан» не было свободных мест. Выступление артистов можно назвать историческим. Это начало жизни коллектива и выход национального инструмента на новый уровень. Ансамбль, созданный по инициативе главы республики, уже ждут на гастроли в районах и городах Башкортостана.
С первых секунд зрителей словно подготавливали к тому, что впереди их ждёт нечто волшебное. И те, кто пришёл на первый концерт ансамбля кураистов, и в правду стали свидетелями магии. Магии как между артистами, так и между коллективом и залом. Одна из первых композиций заставила зрителей подняться со своих мест.
«Уралым» — песня, уже ставшая неофициальным гимном республики. Кураисты в зале тоже не смогли остаться в стороне и, расчехлив инструменты, присоединились к ансамблю. Кажется, такой поддержки уже на первых минутах концерта не ожидали и сами участники коллектива, которые, как признавались перед началом, едва справились с эмоциями.
Руководитель коллектива Азат Аиткулов ещё помнит времена, когда в Башгосфилармонии он был единственным кураистом. А сейчас там целый ансамбль. 22 лучших музыканта. Глядя на зрителей, кажется, что полифония звука словно вознесла их над залом.
Зрители могли услышать не только мелодии, но и голоса музыкантов. Здесь и народные мотивы, лиричные композиции, и сочетание курая с роковыми аранжировками. На сцене шоу. История курая проходит лейтмотивом в выступлении. От древних времён до наших дней звучат монологи выдающихся музыкантов. Концерт как новая точка отсчёта.
Первое выступление ансамбля посетил и Радий Хабиров. Коллектив уже ждут на гастроли в районах и городах Башкортостана. Поэтому от руководителя региона они получили ещё и соответствующий подарок — автобус. Но главным сюрпризом стало другое.
На последней композиции первого концерта зрители уже не усидят на месте. И будут аплодисментами отбивать такт. Букетов и оваций хватит на всех 23 героев вечера.
Но самые важные гости, наверное, те, кого даже не видно из-за спин кресел. В зале десятки детей. И этот концерт в том числе, чтобы услышать эти слова. Первое выступление завершено. Яркое начало новой истории. Сразу после выступления артистов обступили зрители. А Азат Аиткулов за секунды превратился из руководителя коллектива в любимого дедушку.