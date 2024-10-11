В Башкирии выпал первый снег сразу в нескольких районах

Метеорологи Яндекс Погоды проанализировали время появления первого снега. Традиционно раньше всего снег выпадает в мегаполисах Сибири и Урала. За последние 30 лет самые ранние исторические снегопады были зафиксированы в Екатеринбурге (12 сентября), Омске (13 сентября), Красноярске (16 сентября), Перми (18 сентября) и Казани (20 сентября). Также в последние годы первый снег в сентябре наблюдали жители Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы, Челябинска и Новосибирска.