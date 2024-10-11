Сборные Башкирии по спортивной гимнастике прошли в финал Первенства России

Две сборные команды Башкортостана вышли в финал Первенства России по спортивной гимнастике. На окружных соревнованиях в Саранске воспитанницы спортшкол Уфы и Стерлитамака заняли первое место среди девушек и четвертое среди юниорок.

На соревнованиях в Саранске София Тулубаева осталась довольна тем, как выполнила опорный прыжок. А вот над упражнением на брусьях спортсменка еще поработает. В личных межрегиональных соревнованиях она уже выступала, но на командном первенстве Приволжского Федерального округа — впервые.

На турнир отправились две команды из республики. После первого дня состязаний башкирские юниорки были третьими, но по итогам всех выступлений они заняли четвертое место. А вот команда девушек, состоящая из воспитанниц спортшколы №16 города Уфы и спортшколы Стерлитамака, стала лучшей, оставив позади команды Чувашской Республики, Татарстана и Пензенской области.

По стопам Сабины Кайгуловой идёт Полина Дмитриева из Стерлитамака — новая звёздочка в гимнастике. На прошедшем первенстве страны она завоевала четыре золотые медали. Также пытается закрепиться в составе национальной команды и Диана Ускова.