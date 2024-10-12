В Башкирии открылась новая амбулатория

В Ишимбайском районе открылась новая амбулатория. Это стало настоящим подарком ко Дню республики для жителей 6 деревень и сёл. Медучреждение появилось в Кулгунино благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
Врачи будут принимать также жителей деревень Новосаитово, Калу-Айры, Старосаитово, Ялтаран, Кобясово. Это более 800 человек. При возведении учитывалось не только соответствие всем современным стандартам, но и комфорту как сотрудников, так и пациентов.
В амбулатории есть дневной стационар, рассчитанный на 10 человек, процедурный и прививочный кабинеты. Вести приём будут педиатр, акушер-гинеколог и терапевт, педиатр и акушер-гинеколог. Также местные жители смогут там приобретать медицинские препараты. В день открытия благоустроили и территорию амбулатории, высадив саженцы сосен.