В Башкирии открылась новая амбулатория

В Ишимбайском районе открылась новая амбулатория. Это стало настоящим подарком ко Дню республики для жителей 6 деревень и сёл. Медучреждение появилось в Кулгунино благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Врачи будут принимать также жителей деревень Новосаитово, Калу-Айры, Старосаитово, Ялтаран, Кобясово. Это более 800 человек. При возведении учитывалось не только соответствие всем современным стандартам, но и комфорту как сотрудников, так и пациентов.