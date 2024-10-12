В Башкирии в День Республики ввели в эксплуатацию новую дорогу

В День Республики в Стерлитамакском районе открылось несколько объектов. В эксплуатацию ввели новую дорогу Ишпарсово-Талалаевка, которая соединит сразу несколько деревень. Этого события сельчане ждали несколько лет. А в селе Косяковка свои двери распахнул модульный фельдшерско-акушерский пункт.
Он оснащен всем необходимым оборудованием. Там можно сдать анализы, прийти на первичный медицинский осмотр, есть и процедурный кабинет. Но самое главное — то, что фельдшерско-акушерский пункт укомплектован персоналом.
В микрорайоне Лазурный села Мариинский открыли обновленную хоккейную коробку «Спорт-квадрат». Её сделали в рамках грантового проекта «Стерлитамак — наш общий дом». Летом там можно заниматься футболом и баскетболом, а зимой — хоккеем. Юным спортсменам подарили мячи. Помимо этого, ключи от долгожданных квартир вручили детям-сиротам.