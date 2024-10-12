В Башкирии в День Республики ввели в эксплуатацию новую дорогу

В День Республики в Стерлитамакском районе открылось несколько объектов. В эксплуатацию ввели новую дорогу Ишпарсово-Талалаевка, которая соединит сразу несколько деревень. Этого события сельчане ждали несколько лет. А в селе Косяковка свои двери распахнул модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Он оснащен всем необходимым оборудованием. Там можно сдать анализы, прийти на первичный медицинский осмотр, есть и процедурный кабинет. Но самое главное — то, что фельдшерско-акушерский пункт укомплектован персоналом.