В Уфе состоится премьера спектакля «Черные воды»

Национальный молодежный театр имени Мустая Карима в скором времени представит премьеру спектакля «Черные воды». Постановка на основе поэмы народного поэта Башкортостана приурочена к 105-летию со дня его рождения. Режиссер — Ильсур Казакбаев. Поэма и ранее ставилась на сценах различных театров, но в этот раз жанр был несколько изменен. Авторами спектакля введены новые персонажи, использованы дневники, интервью Мустая Карима.