В Уфе состоится премьера спектакля «Черные воды»

Национальный молодежный театр имени Мустая Карима в скором времени представит премьеру спектакля «Черные воды». Постановка на основе поэмы народного поэта Башкортостана приурочена к 105-летию со дня его рождения. Режиссер — Ильсур Казакбаев. Поэма и ранее ставилась на сценах различных театров, но в этот раз жанр был несколько изменен. Авторами спектакля введены новые персонажи, использованы дневники, интервью Мустая Карима.
Новой постановкой Национальный молодежный театр открывает 35-й сезон. Запланировано также проведение декадника к 105-летию со дня рождения Мустая Карима. В нём будут показаны спектакли в инсценировках по произведениям драматурга. Кроме того, ожидаются гастроли в Салехард. А уфимский зритель увидит премьеру спектакля «Черные воды» в день рождения Мустая Карима, 20 октября.