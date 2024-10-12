ФК «Уфа» уступил «Черноморцу» в домашнем матче

Сегодня футбольный клуб «Уфа» на домашнем поле уступил «Черноморцу» из Новороссийска. Счёт открыли гости на 22-й минуте. Гол на свой счет записал Роман Акбашев. Еще до перерыва «Черноморец» удвоил преимущество после гола Гурченко.

Во втором тайме вратарь уфимцев Алексей Чернов пропустил третий мяч. Дубль оформил Акбашев. «Уфе» ответить не удалось. 0:3 — поражение башкирского клуба. Наша команда осталась на 17-м месте турнирной таблицы первой лиги.