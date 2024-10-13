В уфимской пятиэтажке произошел хлопок газа

Сегодня утром экстренные службы получили информацию о том, что в Уфе в пятиэтажном доме на улице Ладыгина произошел хлопок бытового газа, после чего начался пожар.

Горение происходило на втором этаже. Предварительно установлено, что сильно повреждены окна, а также входная группа подъезда.

В настоящее время жильцов эвакуируют. В ожоговое отделение 18 городской больницы доставлен 66-летний мужчина. Женщина, 1991 года рождения, получила осколочные ранения, ее тоже госпитализировали.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте продолжаются работы по ликвидации его последствий.