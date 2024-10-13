Госнаграды и почётные гости: как Башкирия отпраздновала День Республики

На неделе жители Башкортостана отметили День Республики. Один из главных государственных праздников уже не первый год отмечается с международным размахом. И в этот раз участие в знаковых событиях принял президент Абхазии Аслан Бжания. Вместе с Радием Хабировым они открыли в Уфе новый объект – колоннаду, ставшую символом дружбы двух республик. А глава ДНР Денис Пушилин вручил награды труженикам Башкортостана, оказавшим поддержку Донецку. Отныне праздник для республики в октябре двойной. Свой день рождения впредь Башкортостан будет отмечать под звуки курая.

«Афарин» кричат из зала – зрители не скрывают эмоций и стоя аплодируют такому решению. Кураисты сразу начинают играть – они привыкли выражать свои чувства музыкой. Для них этот день значимый вдвойне: помимо того, что теперь у них есть свой профессиональный праздник, это первый их концерт в качестве Государственного ансамбля кураистов. А чтоб он стал началом большого гастрольного тура, Радий Хабиров преподносит им еще один подарок.

Вас ждут во всех районах республики. Чтобы вы могли гастролировать, вам нужен хороший автобус. Я вам дарю его, но из-за всевозможных процедур вы получите его ближе к Новому году. Но это будет ваш автобус. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководитель коллектива Азат Аиткулов помнит времена, когда в Башгосфилармонии он был единственным кураистом. А теперь уже образовался ансамбль из 22 лучших музыкантов. Концерт, который прошел с аншлагом стал новой точкой отсчета в истории национального инструмента.

Где еще встретишь одновременно на одной сцене исполнителей абхазских и башкирских танцев? На новом туристическом объекте – уфимской колоннаде – это возможно. Потому что строился объект как символ дружбы народов. Первый камень колоннады был заложен на набережной Радием Хабировым и президентом Абхазии Асланом Бжанией ровно год назад в День Республики.

Колоннада состоит из двух половин, установленных на общие постаменты. Части сооружения в месте их соединения образуют арку для прохода к набережной – если в Абхазии к морской, то у нас это выход к реке Белой. Высота постройки – 12 метров, 30 – длина и шесть метров – ширина. Это точная копия колоннады на набережной Сухума, которая появилась в столице Абхазии в 1948 году. Этот объект закрывает важную тему истории 20 века о взаимоотношениях нашей республики и Абхазии, считают историки. Это не только голод в Поволжье в начале прошлого века и поддержка независимости Абхазии, но и ряд других моментов.

Порядка ста представителей самых разных профессий стали почётными гостями церемонии в Конгресс-холле, посвященной Дню Республики. Лучшие в своей отрасли отдали любимому делу десятилетия. Учителя, строители, журналисты, металлурги, управленцы – государственными наградами России и Башкортостана Радий Хабиров отметил более 60 человек. Особой похвалы удостоились представители трудовых династий, чей общий стаж перевалил за век.

Государственных наград Донецкой народной республики удостоились военнослужащие, которые принимали участие в освобождении новых регионов России, строители, помогающие восстанавливать Донбасс, и, конечно, волонтёры, на плечах которых – не менее важные задачи: сбор гуманитарной помощи и поддержка семей участников СВО.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что он всегда с воодушевлением посещает нашу республику. Регионы объединяет не только настоящее, но и прошлое.

В прошлом наши деды и прадеды плечом к плечу изгоняли уже фашистскую нечисть с нашей общей Родины. Конечно же, очень много героических моментов, конечно же, касаемо непосредственно Донбасса. Как раз я говорю о Герое Российской Федерации, о генерале Шаймуратове. И для нас это большое чувство общности и единения. Потому что именно с тех исторических моментов, можно считать, и выстраиваются те взаимоотношения, которые мы видим сейчас. Когда ребята из Башкирии с оружием в руках защищают интересы не только Донецкой Народной Республики, но и нашей страны. Денис Пушилин, Глава Донецкой Народной Республики