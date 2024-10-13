Глава Башкирии вошел в состав Совета по развитию физкультуры и спорта

Радий Хабиров включен в состав Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта. Соответствующие изменения в указ накануне внес глава государства Владимир Путин. Кроме Радия Хабирова, Совет также пополнили губернаторы Московской, Челябинской, Тульской областей, глава РЖД Олег Белозеров, и. о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.
У Башкирии внушительный опыт проведения крупных мероприятий всероссийского и международного масштаба и развития спортивной инфраструктуры. Только в прошлом году в Уфе прошли Летние сурдлимпийские игры, фестиваль этнических видов спорта «Навстречу Евразии», фестиваль школьного спорта в рамках форума регионов Беларуси и Башкирии. В текущем году республика провела Всероссийскую летнюю универсиаду и Всероссийскую летнюю спартакиаду для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В республике реализуется уникальная в масштабах страны региональная программа «Сельский тренер»: выплаты спортивным работникам составляют 1 млн рублей.