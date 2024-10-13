Глава Башкирии вошел в состав Совета по развитию физкультуры и спорта

У Башкирии внушительный опыт проведения крупных мероприятий всероссийского и международного масштаба и развития спортивной инфраструктуры. Только в прошлом году в Уфе прошли Летние сурдлимпийские игры, фестиваль этнических видов спорта «Навстречу Евразии», фестиваль школьного спорта в рамках форума регионов Беларуси и Башкирии. В текущем году республика провела Всероссийскую летнюю универсиаду и Всероссийскую летнюю спартакиаду для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В республике реализуется уникальная в масштабах страны региональная программа «Сельский тренер»: выплаты спортивным работникам составляют 1 млн рублей.