Глава Башкирии оценил готовность к проведению форума «Россия – спортивная держава»

Сейчас в Уфе полным ходом идет подготовка к проведению форума «Россия – спортивная держава». Главной площадкой мероприятия, которое пройдёт в столице республики с 17 по 19 октября, станет Дворец борьбы. Ожидается, что в Уфу приедут 5000 гостей из 100 стран мира. Радий Хабиров осмотрел объекты, на которых состоится пленарная часть, деловая программа форума и заседание Совета при Президенте России. Глава Башкортостана рассказал о ключевых мероприятиях, которые состоятся в рамках форума, а также оценил готовность других спортивных площадок.
Регион вышел на финишную прямую при подготовке к международному спортивному форуму. В Уфе его гостей и участников ждут более 40 мероприятий на восьми площадках, главной из которых станет новый Дворец борьбы. Руководитель республики Радий Хабиров осмотрел спортивный объект и ознакомился с ходом работ. Внутри здания рабочие возводят экспозиции и выставочную часть.
А это Центр управления форумом. Его создали для решения вопросов и помощи участникам мероприятия. Сотрудники уже обработали более 1000 обращений. Большая часть вопросов затрагивает организационные моменты форума, особенности прохождения ПЦР-тестирования, безопасность объектов, а также транспортную логистику.
В рамках форума пройдет ряд соревнований. Комплекс гребного слалома соберёт более 120 гребцов из России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В составе сборной страны выступит участница Олимпийских игр, пятикратная чемпионка России Алсу Миназова.
В новом уфимском Центре фехтования состоится международный турнир среди юниоров «Сабля Салавата». Строительство спортобъекта началось в 2023 году. С тех пор работы не останавливались.
Центр в Уфе строили с учетом опыта возведения подобных объектов в других городах страны. В результате был разработан проект, который вобрал в себя все самое лучшее. Например, здесь есть встроенное электронное табло. В большинстве случаев фехтовальщики пользуются переносным. Общая площадь комплекса – 6500 квадратных метров. После тренировок желающие смогут посетить бассейн и сауну. На втором этаже находится тренажёрный зал. Помимо этого, в центре есть зал для индивидуальных тренировок.
Ожидается, что всего для участия в форуме в Уфу приедут 5 тысяч делегатов из 100 стран мира. Ключевым событием станет заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта. Также в рамках форума в Уфе пройдет выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». Планируются мероприятия с участием героев Паралимпиады в Париже. Вечер бокса, соревнования по керлингу, Матч звезд по баскетболу. «Россия – спортивная держава» – одно из самых масштабных событий, которые принимает республика, и стартует оно 17 октября.