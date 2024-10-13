Глава Башкирии оценил готовность к проведению форума «Россия – спортивная держава»

Сейчас в Уфе полным ходом идет подготовка к проведению форума «Россия – спортивная держава». Главной площадкой мероприятия, которое пройдёт в столице республики с 17 по 19 октября, станет Дворец борьбы. Ожидается, что в Уфу приедут 5000 гостей из 100 стран мира. Радий Хабиров осмотрел объекты, на которых состоится пленарная часть, деловая программа форума и заседание Совета при Президенте России. Глава Башкортостана рассказал о ключевых мероприятиях, которые состоятся в рамках форума, а также оценил готовность других спортивных площадок.

Регион вышел на финишную прямую при подготовке к международному спортивному форуму. В Уфе его гостей и участников ждут более 40 мероприятий на восьми площадках, главной из которых станет новый Дворец борьбы. Руководитель республики Радий Хабиров осмотрел спортивный объект и ознакомился с ходом работ. Внутри здания рабочие возводят экспозиции и выставочную часть.

А это Центр управления форумом. Его создали для решения вопросов и помощи участникам мероприятия. Сотрудники уже обработали более 1000 обращений. Большая часть вопросов затрагивает организационные моменты форума, особенности прохождения ПЦР-тестирования, безопасность объектов, а также транспортную логистику.

Здесь будет проводиться Совет Президента по физической культуре и спорту. Все остальное в целом, на мой взгляд, достойно готово. В этот день мы же открываем еще один спортивный объект, вместе с Президентом – это Центр фехтования, и там уже пройдут соревнования. Вообще в этот день будет куча соревнований, у нас и Ночи бокса будут, и соревнования по кёрлингу, по фехтованию, по борьбе. Мы откроем еще 19 числа, через день после Совета, Центр гребного слалома. Это будет невероятный спортивный праздник. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках форума пройдет ряд соревнований. Комплекс гребного слалома соберёт более 120 гребцов из России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В составе сборной страны выступит участница Олимпийских игр, пятикратная чемпионка России Алсу Миназова.

В новом уфимском Центре фехтования состоится международный турнир среди юниоров «Сабля Салавата». Строительство спортобъекта началось в 2023 году. С тех пор работы не останавливались.

Видела, как меняется облик центра, и, действительно, быстро на глазах всё менялось: и сам центр, и благоустройство вокруг, поэтому я думаю, что Центр фехтования станет местом притяжения для жителей не только в качестве спортивного объекта. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

Центр в Уфе строили с учетом опыта возведения подобных объектов в других городах страны. В результате был разработан проект, который вобрал в себя все самое лучшее. Например, здесь есть встроенное электронное табло. В большинстве случаев фехтовальщики пользуются переносным. Общая площадь комплекса – 6500 квадратных метров. После тренировок желающие смогут посетить бассейн и сауну. На втором этаже находится тренажёрный зал. Помимо этого, в центре есть зал для индивидуальных тренировок.

Единовременно в одну смену может заниматься 81 человек, то есть одна смена – это порядка двух часов, а во время соревнований центр могут посещать до 500 человек. Универсальный зал вмещает 373 места, специализированный зал – порядка 90 человек. Марат Халиуллин, заместитель генерального директора ООО Трест «БГС»