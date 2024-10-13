В Уфе показали работу нового реабилитационно-образовательного центра «Салют»

Уникальный не только для республики, но и для России. Свои двери распахнул Республиканский реабилитационно-образовательный центр «Салют». Его особенность в том, что в одном здании будут работать и предоставлять услуги комплексно сразу три учреждения разных ведомств. Новый комплекс станет не только самым большим в республике, но и многофункциональным для оказания особенной помощи детям.
Она по крупицам познаёт такой большой и пока непонятный мир, в котором делать свои первые шаги ей было сложнее многих. Маленькая хрупкая Адиля ступает словно балерина, на цыпочках. Походка – следствие спастического синдрома. У малышки ДЦП. Ходит только при поддержке мамы. Поэтому для них была так важна реабилитация. Ильсияр вместе с дочкой приехали из Чишмов. Адиля – одна из первых пациенток реабилитационно-образовательного центра «Салют».
Это лишь малая часть того, что может предоставить центр детям и их родителям. «Салют» можно назвать уникальным проектом. Это место, где под одной крышей можно получить социальную и медицинскую реабилитацию, образование и коррекционную поддержку.
Корабельная рында не случайно прозвенела на открытии. Большому кораблю – большое плавание. 25 тысяч квадратных метров, три корпуса. Реабилитационный центр рассчитан на 250 посещений в день. Стационар – на 120 коек. А в образовательной части смогут обучаться 192 ребёнка.
Идея центра зародилась ещё в 2019 году. С просьбой обратились мамы особенных детей. Они же, можно сказать, и курировали строительство. Выезжали на площадку, высказывали свои пожелания. Уроки здесь начинаются в 8:30 и заканчиваются к обеду. Есть и занятия, которых в обычной школе не встретишь. Например, гончарное дело. Развивает у детей оба полушария.
Здесь постарались создать среду, комфортную как для детей, так и для их родителей. А главное – сберечь их время. Всё необходимое теперь аккумулировали в одном месте. В центре есть бассейн, зал подводного душа-массажа, галокамера и даже собственная лошадь. Акбузат имитирует все движения животного. С ним дети смогут заниматься иппотерапией. Центр уже запущен, но так как подобного в республике не было, необходимо понять, как выстроить работу.
Лучше всего о комплексе скажет всего одна цифра – 7 тысяч. Столько детей в год сможет обслуживать центр. Маленькие пациенты, которым так нужна помощь и забота. А их родителям – надежда. Надежда на достойную жизнь их детей.