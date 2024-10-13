В Уфе показали работу нового реабилитационно-образовательного центра «Салют»

Уникальный не только для республики, но и для России. Свои двери распахнул Республиканский реабилитационно-образовательный центр «Салют». Его особенность в том, что в одном здании будут работать и предоставлять услуги комплексно сразу три учреждения разных ведомств. Новый комплекс станет не только самым большим в республике, но и многофункциональным для оказания особенной помощи детям.

Она по крупицам познаёт такой большой и пока непонятный мир, в котором делать свои первые шаги ей было сложнее многих. Маленькая хрупкая Адиля ступает словно балерина, на цыпочках. Походка – следствие спастического синдрома. У малышки ДЦП. Ходит только при поддержке мамы. Поэтому для них была так важна реабилитация. Ильсияр вместе с дочкой приехали из Чишмов. Адиля – одна из первых пациенток реабилитационно-образовательного центра «Салют».

Это лишь малая часть того, что может предоставить центр детям и их родителям. «Салют» можно назвать уникальным проектом. Это место, где под одной крышей можно получить социальную и медицинскую реабилитацию, образование и коррекционную поддержку.

Корабельная рында не случайно прозвенела на открытии. Большому кораблю – большое плавание. 25 тысяч квадратных метров, три корпуса. Реабилитационный центр рассчитан на 250 посещений в день. Стационар – на 120 коек. А в образовательной части смогут обучаться 192 ребёнка.

Непросто далось, на самом деле, мы строили его довольно долго, потому что это одно из первых моих обещаний родителям особенных детей, что мы сделаем хороший республиканский центр, аккумулируем здесь технологии, методики. И оборудование хорошее, и штат хорошо оборудован. Строили долго, у нас в первый раз – неудачный подрядчик, ушли в суды. Но все-таки мы дожали эту историю. Понятно, что объект вырос в объемах, как мы его начинали прогнозировать, – 2 млрд мы сюда вложили. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Идея центра зародилась ещё в 2019 году. С просьбой обратились мамы особенных детей. Они же, можно сказать, и курировали строительство. Выезжали на площадку, высказывали свои пожелания. Уроки здесь начинаются в 8:30 и заканчиваются к обеду. Есть и занятия, которых в обычной школе не встретишь. Например, гончарное дело. Развивает у детей оба полушария.

Я могу вам с уверенностью заявить, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации аналогов таким центрам, как центр «Йондоз» и реабилитационный центр «Салют» просто не существует. Сергей Сюрин, директор образовательного центра, почётный работник общего образования Российской Федерации /г. Красногорск/

Здесь постарались создать среду, комфортную как для детей, так и для их родителей. А главное – сберечь их время. Всё необходимое теперь аккумулировали в одном месте. В центре есть бассейн, зал подводного душа-массажа, галокамера и даже собственная лошадь. Акбузат имитирует все движения животного. С ним дети смогут заниматься иппотерапией. Центр уже запущен, но так как подобного в республике не было, необходимо понять, как выстроить работу.