Ильдару Суфиярову из Башкирии посмертно присвоено звание Героя России

Указом Президента России командиру 2-го мотострелкового взвода полка «Башкортостан» Ильдару Суфиярову присвоено звание Героя России. Посмертно. 12 апреля этого года, отправившись на задание, под его командованием группа несколько часов удерживала позиции. Оставшись один на один с противником, герой не сдался в плен и подорвал гранатой себя и трех солдат ВСУ. О присвоении звания Героя России ходатайствовал Радий Хабиров.

На этих кадрах – Герой России Ильдар Суфияров со своей семьей. Вдова Айгуль Суфиярова с волнением пересматривает совместные фотографии, а любая деталь напоминает ей о муже. Ильдар Филаретович родился в Уфе, отучился в 56-й школе, после чего поступил в Нефтяной институт на военную кафедру и с тех пор работал инженером на нефтеперерабатывающем заводе. Новость о решении подписать контракт с Минобороны в прошлом году стала для всей семьи большой неожиданностью.

Решение принял еще в 2022 году, когда мы пошли на кладбище, где был похоронен Герой России. Сказал: «Кто, как не мы? Я не буду прятаться за спинами других. Если не мы их, то они сюда к нам придут». Айгуль Суфиярова, вдова Героя России

Боец отправился в зону СВО 1 июня прошлого года. На наших кадрах торжественная отправка бойцов с Советской площади Уфы.

Мы горды, что наши подразделения будут носить звания прославленных героев наших земляков, участников Великой Отечественной войны Алексея Сухорукова и Ахмета Давлетова. От лица личного состава хочу сказать, что мы оправдаем оказанное нам доверие. Наше дело правое, победа будет за нами. Ильдар Суфияров

Он дослужился до командира 2-го мотострелкового взвода мотострелковой роты полка «Башкортостан». Товарищи вспоминают его как бойца с непоколебимой волей и твердым характером, смело выполняющего поставленные задачи под вражеским огнем. О сложностях, боли и переживаниях он никогда не рассказывал.

После отпуска, когда он уехал, с ним уже не созванивались. Он по жизни так: ничего не рассказывал, что, какие проблемы. Все хорошо, говорил. Если звонил, минуту-две, может, мы разговаривали, а так все хорошо, он говорил. Айгуль Суфиярова, вдова Героя России

С боевым настроем Ильдар Суфияров отправился на очередное задание. Под его командованием группа несколько часов удерживала позиции перед натиском противника. По словам вдовы героя, он всегда носил с собой гранату. На всякий случай. И 12 апреля он произошел.

18 августа Указом Президента страны высокое звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено командиру взвода полка «Башкортостан», старшему лейтенанту Ильдару Филаретовичу Суфиярову. 12 апреля этого года при выполнении боевой задачи группа под его командованием несколько часов удерживала позиции. Отражая жестокие атаки противника, старший лейтенант Суфияров остался один. Проявив в своем последнем бою мужество и силу духа, он не сдался в плен, подорвал себя гранатой, уничтожив нескольких вражеских солдат. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во время штурма противника Ильдар получил ранения и успел передать по рации: «Я ранен, сдаваться не буду». Очевидцы видели, как он взорвал себя гранатой вместе с тремя военнослужащими ВСУ, а именно там были азовцы. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими

Ребята мне вчера сказали, место знают, где это, покажут. И, в общем, получили они задание: когда это место неподконтрольно хохлам, так скажем, но туда небезопасно идти, потому что сверху летают, и как только оно будет конкретно за нами, то есть будет безопасно, то останки, которые там были, их все вынесут. Рустэм Шагабутдинов, заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан»