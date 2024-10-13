В Уфе по факту хлопка газа в пятиэтажке возбуждено уголовное дело
После хлопка газа в
многоквартирном доме Уфы Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пострадали
два человека, в том числе и сам подозреваемый. ЧП произошло сегодня утром в
пятиэтажке по улице Ладыгина.
Силой взрыва
газовоздушной смеси выбило окна в жилых помещениях, а также в подъезде на
нескольких этажах. Начался пожар. Правоохранители возбудили уголовное дело в
отношении уфимца по статьям «Покушение на убийство общеопасным способом» и «Умышленные
повреждение имущества».
По версии следствия,
подозреваемый, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить. С
этой целью фигурант, находясь у себя в квартире на втором этаже 5-этажного многоквартирного
дома по улице Ладыгина, демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную
сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым
поступление газа в свою квартиру. К утру 13 октября помещение наполнилось
газовоздушной смесью и произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате
пострадали находившаяся в доме женщина и сам подозреваемый. Оба после оказания
медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Кроме того, значительно
повреждены несколько квартир и общедомовое имущество. В настоящее время подозреваемый
задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании
ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ Следственного Комитета России по Республике Башкортостан
В настоящее время
продолжается осмотр квартир и конструкций дома, по результатам будет назначен
комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. Жителям
самого пострадавшего подъезда уже сегодня предоставлены помещения чрезвычайного
жилого фонда, которым они смогут пользоваться в течение всего времени
восстановительных работ. Переехать туда были вынуждены пять семей, а это 13
человек, в том числе двое детей.