В Уфе по факту хлопка газа в пятиэтажке возбуждено уголовное дело

После хлопка газа в многоквартирном доме Уфы Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пострадали два человека, в том числе и сам подозреваемый. ЧП произошло сегодня утром в пятиэтажке по улице Ладыгина.

Силой взрыва газовоздушной смеси выбило окна в жилых помещениях, а также в подъезде на нескольких этажах. Начался пожар. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении уфимца по статьям «Покушение на убийство общеопасным способом» и «Умышленные повреждение имущества».

По версии следствия, подозреваемый, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить. С этой целью фигурант, находясь у себя в квартире на втором этаже 5-этажного многоквартирного дома по улице Ладыгина, демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру. К утру 13 октября помещение наполнилось газовоздушной смесью и произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате пострадали находившаяся в доме женщина и сам подозреваемый. Оба после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Кроме того, значительно повреждены несколько квартир и общедомовое имущество. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ Следственного Комитета России по Республике Башкортостан

В настоящее время продолжается осмотр квартир и конструкций дома, по результатам будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. Жителям самого пострадавшего подъезда уже сегодня предоставлены помещения чрезвычайного жилого фонда, которым они смогут пользоваться в течение всего времени восстановительных работ. Переехать туда были вынуждены пять семей, а это 13 человек, в том числе двое детей.

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