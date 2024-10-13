В Уфе по факту хлопка газа в пятиэтажке возбуждено уголовное дело

По версии следствия, подозреваемый, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить. С этой целью фигурант, находясь у себя в квартире на втором этаже 5-этажного многоквартирного дома по улице Ладыгина, демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру. К утру 13 октября помещение наполнилось газовоздушной смесью и произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате пострадали находившаяся в доме женщина и сам подозреваемый. Оба после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Кроме того, значительно повреждены несколько квартир и общедомовое имущество. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ Следственного Комитета России по Республике Башкортостан