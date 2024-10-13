Не стало народного артиста Башкортостана и Татарстана Фана Валиахметова

Фан – мой близкий друг. И сегодня я его потерял, потерял как и весь мусульманский мир нашей страны. Знаете, он смог поднять культуру нашего народна на самую величайшую ступень музыкального искусства. Мне посчастливилось с ним работать долгие годы. Мы вместе впервые записали с ним песни на радио, а в 80-х мы вместе попали на телевидение, где записали первый получасовой концерт. Он с такой любовью относился к детям, к моему сыну Айнуру. И так получилось, что ушли они в один день с разницей в четыре года.

Халит Фатихов, народный артист Республики Башкортостан