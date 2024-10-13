Талантливый певец и виртуозный музыкант. Не стало народного артиста Башкортостана и Татарстана Фана Валиахметова. Глубочайшие соболезнования родным и близким музыканта в соцсетях выразил и Радий Хабиров. Он отметил, что народный артист двух республик, кавалер ордена Салавата Юлаева всю свою жизнь посвятил сцене.
Для нашей культуры это невосполнимая утрата. Ему было 73 года. Фан Валиахметов родился в селе Хафизовка. Учился в Уфимском училище искусств, после окончания работал солистом эстрады в труппе таких легенд, как Фарида Кудашева и Бахти Гайсин. Позже создал свою концертную бригаду. Награжден народной творческой премией «Алтын Урал». Исполнял исключительно народные песни.
Его коронным инструментом была гармонь и ее теперь уже редкая разновидность – тальянка. Как однажды в интервью говорил Фан Гависович, практически уже не остается тех, кто играет на этом инструменте. На сцене он исполнил более 300 различных песен.
Прощание с Фаном Валиахметовым состоится в понедельник, 14 октября, в Доме культуры села Шаран в 11:00.