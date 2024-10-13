Не стало народного артиста Башкортостана и Татарстана Фана Валиахметова

Талантливый певец и виртуозный музыкант. Не стало народного артиста Башкортостана и Татарстана Фана Валиахметова. Глубочайшие соболезнования родным и близким музыканта в соцсетях выразил и Радий Хабиров. Он отметил, что народный артист двух республик, кавалер ордена Салавата Юлаева всю свою жизнь посвятил сцене.

Для нашей культуры это невосполнимая утрата. Ему было 73 года. Фан Валиахметов родился в селе Хафизовка. Учился в Уфимском училище искусств, после окончания работал солистом эстрады в труппе таких легенд, как Фарида Кудашева и Бахти Гайсин. Позже создал свою концертную бригаду. Награжден народной творческой премией «Алтын Урал». Исполнял исключительно народные песни.

Его коронным инструментом была гармонь и ее теперь уже редкая разновидность – тальянка. Как однажды в интервью говорил Фан Гависович, практически уже не остается тех, кто играет на этом инструменте. На сцене он исполнил более 300 различных песен.

Фан – мой близкий друг. И сегодня я его потерял, потерял как и весь мусульманский мир нашей страны. Знаете, он смог поднять культуру нашего народна на самую величайшую ступень музыкального искусства. Мне посчастливилось с ним работать долгие годы. Мы вместе впервые записали с ним песни на радио, а в 80-х мы вместе попали на телевидение, где записали первый получасовой концерт. Он с такой любовью относился к детям, к моему сыну Айнуру. И так получилось, что ушли они в один день с разницей в четыре года.

Халит Фатихов, народный артист Республики Башкортостан

Прощание с Фаном Валиахметовым состоится в понедельник, 14 октября, в Доме культуры села Шаран в 11:00.

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