Пять дней пролежал на поле боя: история спасения бойца СВО из Башкирии

Невероятная история спасения. В Уфу вернулся боец «Кайтыр». Такой позывной участник специальной военной операции, наш коллега-журналист Павел Самойлин взял себе, когда заключил контракт. «Кайтыр» с башкирского переводится как «вернется». Полгода он находился в разных госпиталях после тяжелого ранения и только на днях наконец-то приехал домой. За его судьбой следила чуть ли не вся республика. В какой-то момент бойца даже считали погибшим, а в это время «Кайтыр» лежал на поле боя и боролся за жизнь.

Громкое и четкое приветствие офицера ВДВ. Несмотря на то, что передвигаться пока что воин может только на костылях и в коляске, голос отражает бодрость и силу духа. Встретить бойца с позывным «Кайтыр» пришли семья, друзья и коллеги. Путь домой растянулся на долгих полгода.

А ведь веру в то, что «Кайтыр» вернется домой живым, в какой-то момент потеряли и близкие, и друзья. Павел Самойлин заключил контракт в ноябре 2023-го. В зоне СВО гвардии старший лейтенант командовал штурмовиками. В начале апреля этого года его группе поступила задача – занять точку на передовой и удерживать до подхода подкрепления. С двумя бойцами «Кайтыр» выдвинулся вперед. Оставался последний рывок до места назначения, но это были 150 метров открытого поля. Здесь солдат встретили вражеские беспилотники. По команде бойцы разбежались в разные стороны. Сразу четыре дрона выбрали своей целью «Кайтыра». Одни сбрасывали гранаты, другие, камикадзе, взрывались рядом. Командир получил контузию, левая нога была сломана, правую руку и ногу поразили осколки. Следом отработали минометы. 5-й дрон, разведчик, решил, что наш военнослужащий мертв, и улетел. То, что «Кайтыр» погиб, семье сообщили сослуживцы, которые пытались пробиться к месту боя, но попали под вражеский огонь и понесли потери.

С ранениями «Кайтыр» пролежал пять дней. Двигалась только левая рука. Боец пил росу, которую собирал полиэтиленовым мешочком, ел траву вокруг. Часто проваливался в беспамятство. Недалеко в глубине руин здания лежал другой раненый боец. Поначалу они перекрикивались между собой, но на четвертый день сослуживец замолк навсегда. «Кайтыр» сжег страницы военного билета с контактами родственников и приготовился к последнему бою на случай, если солдаты ВСУ найдут его, положив гранату под голову. Но на пятый день из леса позади себя он услышал татарскую речь.

В числе тех, кто пришел на помощь, был земляк из Башкирии. Группа эвакуации дождалась чистого неба, а после почти 10 км на носилках несла «Кайтыра». То, что враг не заметил этого момента, можно считать чудом. Этим же вечером он позвонил семье и сообщил, что жив. Впереди были несколько операций и лечение. Три осколка извлекли из позвоночника. Но даже в госпитале Самойлин думал о долге, причем еще и гражданском. В Москве он проголосовал на выборах Главы Башкортостана.

Указом Президента страны офицер был награжден орденом Мужества. Сейчас у «Кайтыра» впереди длительная реабилитация. Но он на связи со своими сослуживцами. К слову, такой позывной боец взял неспроста.