Сотрудник «Пруфов» обещал сломать журналистке нос

Сотрудник «Пруфов» Рамиль Рахматов обещал сломать журналистке нашего телеканала нос. При этом несколько дней спустя после данного инцидента в коридоре Кировского суда, где шел процесс над его работодателем, он заявил уже открыто в соцсетях, что его обещание будет рано или поздно выполнено. Агония редакции «Пруфов». Подробнее – в нашем специальном репортаже.
На прошлой неделе в республике издатель СМИ «Пруфы.рф» Рауфа Рахимова, о деструктивной деятельности которой мы неоднократно рассказывали в рамках наших спецрепортажах, Кировским судом г. Уфы признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России в период проведения страной Специальной военной операции. После заседания суда, на которое медиаменеджер не явилась, поскольку бежала от правосудия в Турцию, достоянием общественности стал факт угроз свидетелем Рамилем Рахматовым причинения вреда здоровью журналистам республиканских СМИ.
Рахматов, являясь политическим обозревателем инфоресурса «Пруфы», выступал на суде в защиту своего руководителя и владелицы издания.
Через несколько дней после произошедшего инцидента журналист «Пруфов» на своей странице в социальных сетях подтвердил факт озвученных угроз в суде и заявил, что обязательно их исполнит. Не менее эмоциональной оказалась реакция работодателя Рахматова Рауфы Рахимовой в адрес средств массовой информации, освещающих дело о дискредитации ею Вооруженных сил России: «Я не могу их наказать, возможно, иски подготовлю в суды, но Всевышний всем, кто причастен к травле меня, воздаст по заслугам. По справедливости. Именно об этом я молюсь. Живите и бойтесь кары небесной. И когда у вас случится беда, неудача, проблема – причинно-следственную связь увидите.
Сам судебный процесс по делу Рахимовой и произошедший инцидент на суде вызвал широкий общественный резонанс и попал в поле зрения федеральных ресурсов. Так, самый цитируемый в зарубежных СМИ российский Telegram-канал «Рыбарь», который за последние годы превратился в полноценный «мозговой центр», занимающийся вопросами аналитики и информационной войны, отметил особую деструктивную роль Рауфы Рахимовой.
Кроме того, через СМИ распространялись призывы к башкирскому обществу саботировать участие в СВО. Сама Рахимова публично заявляла о скором крахе «российского авторитаризма». «Рыбарь» также обратил внимание на скоординированные действия по травле и дискредитации судебных экспертов со стороны политического обозревателя «Пруфов» Рамиля Рахматова и экстремиста Руслана Габбасова**.
Федеральный Telegram-канал также дал резкую критику журналиста: «Щеголяя направо и налево своим краткосрочным участием в СВО, он не стесняясь угрожает девушке-журналистке «сломать нос» за видеосъемку процесса, называет экспертов российского суда «ничтожествами», «сортами известной субстанции», «трусами» и т.д.».
* Алчинов Фаиль Фаттахович внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Габбасов Руслан Салаватович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.