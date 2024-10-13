Сотрудник «Пруфов» обещал сломать журналистке нос

Сотрудник «Пруфов» Рамиль Рахматов обещал сломать журналистке нашего телеканала нос. При этом несколько дней спустя после данного инцидента в коридоре Кировского суда, где шел процесс над его работодателем, он заявил уже открыто в соцсетях, что его обещание будет рано или поздно выполнено. Агония редакции «Пруфов». Подробнее – в нашем специальном репортаже.

На прошлой неделе в республике издатель СМИ «Пруфы.рф» Рауфа Рахимова, о деструктивной деятельности которой мы неоднократно рассказывали в рамках наших спецрепортажах, Кировским судом г. Уфы признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России в период проведения страной Специальной военной операции. После заседания суда, на которое медиаменеджер не явилась, поскольку бежала от правосудия в Турцию, достоянием общественности стал факт угроз свидетелем Рамилем Рахматовым причинения вреда здоровью журналистам республиканских СМИ.

Рахматов, являясь политическим обозревателем инфоресурса «Пруфы», выступал на суде в защиту своего руководителя и владелицы издания.

Когда я подошла к залу суда, к нашему оператору, за мной шел Рамиль Рахматов. Он сказал: Если вы еще раз меня без разрешения снимите, я вам нос сломаю». Я была в растерянности, потому что пару минут назад я с ним поздоровалась, все было нормально. Алиса Хакимова, корреспондент телепрограммы «Дознание»

За много лет своей профессиональной журналистской деятельности впервые сталкиваюсь с таким агрессивным поведением «коллег» по цеху. Хотя коллегой и журналистом этого персонажа у меня теперь язык не поворачивается назвать. Мне интересно, в чем причина того, что этот недомужчина Рамиль Рахматов с таким упоением выплескивает на молодую девушку свою злобу и агрессию. Мы этот вопиющий момент не оставим и уже обратились в правоохранительные органы на возбуждения уголовного дела по факту угроз причинения тяжкого вреда здоровью журналистам нашей программы. Ильдар Исангулов, руководитель телепрограммы «Дознание»

Через несколько дней после произошедшего инцидента журналист «Пруфов» на своей странице в социальных сетях подтвердил факт озвученных угроз в суде и заявил, что обязательно их исполнит. Не менее эмоциональной оказалась реакция работодателя Рахматова Рауфы Рахимовой в адрес средств массовой информации, освещающих дело о дискредитации ею Вооруженных сил России: «Я не могу их наказать, возможно, иски подготовлю в суды, но Всевышний всем, кто причастен к травле меня, воздаст по заслугам. По справедливости. Именно об этом я молюсь. Живите и бойтесь кары небесной. И когда у вас случится беда, неудача, проблема – причинно-следственную связь увидите.

Цинизм этой ситуации явно зашкаливает. За одними угрозами в адрес наших коллег последовали другие. Это неприемлемо для нашего журналистского сообщества. Напомню нашим коллегам из «Пруфов», что журналистская свобода не есть вседозволенность. Журналисты должны быть защитниками правды, а не инструментами запугивания. Каждый из нас несет ответственность за свои слова и действия, и важно помнить, что критика должна оставаться конструктивной. Вадут Исхаков, председатель Союза журналистов Башкортостана

Сам судебный процесс по делу Рахимовой и произошедший инцидент на суде вызвал широкий общественный резонанс и попал в поле зрения федеральных ресурсов. Так, самый цитируемый в зарубежных СМИ российский Telegram-канал «Рыбарь», который за последние годы превратился в полноценный «мозговой центр», занимающийся вопросами аналитики и информационной войны, отметил особую деструктивную роль Рауфы Рахимовой.

Издание Рахимовой известно не только фейками о военнослужащих РФ, новых волнах мобилизации и т.д. Через «Пруфы.рф» создавался позитивный образ таких башкирских экстремистов и сепаратистов, как Фаиль Алсынов* и Руслан Габбасов**, а также велась мобилизация людей на несанкционированные публичные акции, одна из которых привела к массовым беспорядкам в Баймаке. Telegram-канал «Рыбарь»

Кроме того, через СМИ распространялись призывы к башкирскому обществу саботировать участие в СВО. Сама Рахимова публично заявляла о скором крахе «российского авторитаризма». «Рыбарь» также обратил внимание на скоординированные действия по травле и дискредитации судебных экспертов со стороны политического обозревателя «Пруфов» Рамиля Рахматова и экстремиста Руслана Габбасова**.

Рахматов также оперативно запустил фейк «о серьёзном психическом заболевании» судебного эксперта, которое влияет на его когнитивные способности. Указанную тему сразу же стал активно «разгонять» иноагент Габбасов**. Telegram-канал «Рыбарь»

Федеральный Telegram-канал также дал резкую критику журналиста: «Щеголяя направо и налево своим краткосрочным участием в СВО, он не стесняясь угрожает девушке-журналистке «сломать нос» за видеосъемку процесса, называет экспертов российского суда «ничтожествами», «сортами известной субстанции», «трусами» и т.д.».

Взаимодействуя долгое время с различными деструктивными акторами, «Пруфы» впитали в себя их «культурные особенности» и стилистику. Распространение фейков, запугивание и угрозы в отношении оппонентов перекочевали в редакционную повестку курируемых Рахимовой медиаресурсов. Издание фактически превратилось в третьесортный таблоид, где журналистикой уже давно не пахнет. Тимур Валитов, политолог

* Алчинов Фаиль Фаттахович внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.