В Уфе прошло вручение премий имени Салавата Юлаева

Что общего между автором памятника Минигали Шаймуратову, проектировщиками Уфимского хосписа и создателями мультфильма о башкирских воинах-всадниках? Каждый из них внес неоценимый вклад в историю Башкортостана. На неделе создатели этих проектов получили премию имени Салавата Юлаева. Это высшая награда республики в области литературы, искусства и архитектуры.

Мультфильм о башкирах, которых боялся сам Наполеон, покорил сердца не только детей, но и взрослых. Во многом потому, что за судьбами экранных персонажей стоит история всего народа. «Северные амуры» – настоящий прорыв для башкирской мультипликации. И по качеству самой работы и по охвату зрителей. Это первый башкирский мультфильм, ушедший в российский прокат. Заслуги создателей не остались без внимания.

Помимо руководителя анимационной студии, премию получили продюсеры проекта: директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев и карикатурист Камиль Бузыкаев. Над мультфильмом работали сотни специалистов. Аниматорам удалось вдохнуть жизнь в каждого созданного персонажа. А по-настоящему уникальными они стали после озвучки. Были задействованы не только актеры, но и политики, звезды башкирской эстрады и даже министр культуры. Подключились к этому делу и сами создатели.

Лауреатами премии стали также проектировщики Уфимского хосписа Роберт и Станислав Александровы – отец с сыном. Именно под их началом создавали учреждение, ставшее вторым домом для неизлечимо больных. Здание специально строили с учетом максимальной доступности для таких людей. Корпуса строго в один этаж, в каждом из блоков – свои прогулочные зоны, а в детском отделении – игровые площадки и, конечно, уютные комнаты.

Премия имени Салавата Юлаева – высшая награда республики в области искусства, литературы и архитектуры. Её первыми лауреатами стали прославленные Файзи Гаскаров, Хадия Давлетшина и Загир Исмагилов. За всю историю её получили почти 150 человек. Каждый, кто внёс свой вклад в Башкортостан.

Одним из самых ярких рукотворных символов республики, безусловно, стал памятник Салавату Юлаеву. Статую всадника можно заметить уже на подъезде к башкирской столице как с северо-запада, так и с юга. Это национальное достояние, изображение которого есть даже на гербе Башкортостана. Но вот уже два года как Уфу украшает еще один бронзовый всадник. Памятник Минигали Шаймуратову стал одним из самых больших постаментов в республике, а место вокруг него – площадкой для событийного туризма. В День Республики автор композиции – скульптор Салават Щербаков – стал лауреатом премии Салавата Юлаева.

Стремясь к идеалу, скульптуру лепили не просто с фотографий. Чтобы оживить многотонное изваяние, в мастерской позировали артисты балета, а также настоящий конь. Создатели побывали на малой родине генерала и изучили документы, связанные с Минигали Шаймуратовым и его дивизией. По словам Щербакова, он, хоть и родился не в Башкортостане, сам стал ближе к своим корням.