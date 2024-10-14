В районах Башкирии отметили День Республики

В Башкортостане отметили День Республики. В Хайбуллинском районе праздничные мероприятия прошли стадионе «Урожай» в селе Акъяр. За активное участие в жизни района и многолетний добросовестный труд несколько сельчан были награждены различными республиканскими и ведомственными наградами.

Кроме того, сиротам вручили ключи от долгожданных квартир. Изюминкой праздника стала традиционная игра «Ылак». Побороться за звание сильнейшей приехали команды из четырех районов. Первое место заняли абзелиловцы. Самым зрелищным стал экстремальный забег с препятствиями «Дала батыры – Степной батыр». Перед началом разминку провел самый сильный человек страны Эльбрус Нигматуллин.