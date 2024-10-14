В районах Башкирии отметили День Республики

В Башкортостане отметили День Республики. В Хайбуллинском районе праздничные мероприятия прошли стадионе «Урожай» в селе Акъяр. За активное участие в жизни района и многолетний добросовестный труд несколько сельчан были награждены различными республиканскими и ведомственными наградами.
Кроме того, сиротам вручили ключи от долгожданных квартир. Изюминкой праздника стала традиционная игра «Ылак». Побороться за звание сильнейшей приехали команды из четырех районов. Первое место заняли абзелиловцы. Самым зрелищным стал экстремальный забег с препятствиями «Дала батыры – Степной батыр». Перед началом разминку провел самый сильный человек страны Эльбрус Нигматуллин.
В Иглинском районе площадкой празднования Дня Республики стал парк Елены Иглиной. На сцене активных жителей района наградили республиканскими и муниципальными наградами. В церемонии приняли участие представители Госсобрания и республиканских ведомств. Кроме того, в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравили тружеников агропромышленного комплекса. Также подвели итоги конкурса «Лучшее СНТ Иглинского района». Победителем стало садовое товарищество «Дружба-2», выигравшее денежный сертификат на 100 тысяч рублей.