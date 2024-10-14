В Чекмагушевском районе пенсионерки увлеклись фитнес-аэробикой

В селе Каразириково Чекмагушевского района дамы элегантного возраста увлеклись фитнес-аэробикой. Занимаются женщины несколько раз в неделю в местном доме культуры. В зале исключительно те, кто давно на пенсии. Дамы настолько легко и просто выполняют упражнения, что, кажется, после 60 жизнь, в том числе и спортивная, только начинается.