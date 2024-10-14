Инспекторы Уфы задержали 24 нетрезвых водителей

Инспекторы пресекли 649 нарушений правил дорожного движения. Среди них 123 нарушения правил применения ремней безопасности, 38 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам, 40 нарушений правил перевозки детей-пассажиров. 29 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД. Также задержано 24 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также 2 без водительского удостоверения.