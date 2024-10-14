В Башкирии ночью произошло два крупных пожара

В Башкирии в ночь с 13 на 14 октября произошло два крупных пожара. О последствиях несчастного случая сообщили в МЧС.

В селе Старокальмиярово Татышлинского района на улице Садовой огнём охватило жилой бревенчатый дом. Во время тушения пожара в доме был найден 39-летний мужчина. Он погиб.

В селе Ауструм Иглинского района огнём охватило баню, пристрой и жилой бревенчатый дом, который принадлежал многодетной семье. Пострадавших нет. Семья с четырьмя детьми временно будет проживать у родственников.