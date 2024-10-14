В Башкирии автомобиль наехал на дорожного рабочего

В Иглинском районе продолжают расследовать смертельное дорожно-транспортное происшествие.
35-летняя жительница Челябинской области на «Киа Спектра» допустила наезд на 49-летнего дорожного рабочего. Машина съехала в кювет. Удар был настолько сильный, что пешеход влетел в салон автомобиля. От полученных травм мужчина скончался.
Женщина была настолько пьяна, что не стала нажимать на тормоз после столкновения. Погибший был в спецодежде со светоотражающими элементами. Во время столкновения он находился на обочине, где заранее был выставлен импульсный знак о проведении дорожных работ.
Фото: ГАИ РБ.