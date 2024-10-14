В Башкирии гуляла косуля, которая не боялась людей

При встрече с диким животным, неважно, где она произошла, не нужно гнаться за ним, не стоит приближаться к зверю, чтобы покормить его. Особенно это касается молодых животных, так как запах человека отпугивает мать от детеныша. О каждой такой встрече необходимо сообщать работникам охотничьих хозяйств, государственным охотничьим инспекторам или в оперативно-диспетчерскую службу минэкологии РБ по телефону: 8 347 218 04 30.