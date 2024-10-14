В Уфе соседи рассказали о мужчине, устроившем хлопок газа в пятиэтажке

Шум, пьянки и скандалы. Жители дома, где накануне произошел хлопок бытового газа, рассказали, что не удивились произошедшему. Владелец квартиры, где произошло ЧП, вел асоциальный образ жизни. На него неоднократно писали жалобы. Сейчас мужчину задержали, ему вменяют попытку убийства. Причем тех самых соседей, которые активно на него жаловались. Что будет с жильцами дома и какую помощь им обещают оказать власти?

Пострадавший подъезд словно после бомбежки. Покореженные двери, а некоторые квартиры и вовсе без них. И это притом, что инцидент произошел этажом выше. Особенно ощутим хлопок был в смежных жилых помещениях. Динара Ахмадеева в этот момент была прямо над квартирой, где произошло ЧП.

По версии следствия, это не был несчастный случай. Владелец квартиры – злостный неплательщик, у которого даже отключили газ. Несмотря на это, он демонтировал заглушку на трубе, обеспечив поступление голубого топлива в свое жилое помещение. Так он попытался убить своего соседа на почве личной неприязни. В результате пострадали сам подозреваемый, которого уже задержали, и супруга потерпевшего соседа. Жильцов дома эта версия не удивила, учитывая личность подозреваемого. По их словам, они неоднократно жаловались на соседа.

Жильцов подъезда, где произошло ЧП, пока расселили. Кто-то переехал к родственникам. Остальным администрация предоставила временно жилье. Все получат единовременную денежную помощь – по 20 тысяч рублей на каждого прописанного. А после оценки ущерба людям выплатят компенсацию. Эксперты также должны установить, можно ли будет жить в квартирах.