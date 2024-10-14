В Башкирии волонтёры шьют защитные одеяла для бойцов СВО

Волонтеры объединения «Всё для фронта – Бижбуляк» активно изготавливают защитные одеяла. Идея возникла у добровольцев в феврале этого года, и на сегодняшний день изделий насчитывается более полусотни. Суть в том, что они защищают наших бойцов от тепловизора в течение 15-20 минут.

Также активисты собирают гумпомощь, плетут масксети и шьют длинные пончо – плащи, прикрывающие лица бойцов. Они, как и одеяла, многофункциональны и могут служить палаткой.

Неравнодушные педагоги коррекционной школы-интерната в свободное время собираются в классе технологии, а учитель труда приобщает детей с ОВЗ к волонтерству – вместе шьют нательное белье. В целом по Бижбулякскому району в 26 населенных пунктах плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. Работа уже налажена, поэтому на плетение одной масксети уходит порядка 2,5 часов.