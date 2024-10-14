В Уфе может появиться музей биотехнологий для школьников

Интерактивный музей для школьников в области биотехнологий федерального масштаба может появиться в Уфе. Об этом заявил основатель Фонда содействия инновациям Иван Бортник. Российский учёный приехал в Уфу обсудить детали наполнения будущего музея экспозициями.

Совещание прошло в стенах межвузовского кампуса, где московский гость встретился с научным сообществом, в частности, с руководителями башкирских вузов. Еще один вопрос, который обсудили за круглым столом, – «Студенческий стартап». Это программа, которая реализуется Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».