Пчеловод из Башкирии развивает агротуризм благодаря федеральному гранту

Четыре фермера из Башкортостана выиграли федеральный грант. Суммы от 3 до 10 миллионов рублей предприниматели получат по программе «Агротуризм». Это проекты из Бураевского, Баймакского, Чишминского и Гафурийского районов. В последнем популярное среди туристов направление будет развивать пчеловод Линар Сулейманов.

Так выглядит уже сбывшаяся мечта. Линар Сулейманов долгие годы мечтал о своём хозяйстве, но не решался бросить работу в офисе. Помог грант «Агростартап». Начинающий предприниматель закупил первые пчелосемейства. И вот спустя четыре года это уже большое жужжащее царство.

Когда сбылась одна мечта, пришлось придумать новую. Линар оформил участок земли в живописном месте возле деревни Имендяшево. Рядом Зилим, скала Уклы-Кая. Своё детство Линар провел в соседней деревне у бабушки, поэтому выбор и пал именно на это место. Уже к следующему лету здесь вырастет новая, благоустроенная база отдыха. Домики с сауной внутри, чаны, башкирская юрта. Но так как Линар нацелен на развитие здесь именно агротуризма, то и полосатые труженики тоже будут при деле.