В Уфе открылась фотовыставка «Наш Башкортостан»

Башкортостан в снимках. В честь Дня Республики в магазине «Китап» в Уфе открылась фотовыставка. Там собраны снимки из разных районов Башкортостана. На них запечатлены пейзажи, традиции, быт и жители республики.

По словам организаторов, фотовыставка «Наш Башкортостан» дает возможность увидеть республику с нового ракурса. Посетить экспозицию можно будет до 10 ноября. На основе этих фотографий также был сформирован бесплатный фотобанк. Благодаря ему больше людей сможет узнать о достопримечательностях, людях и культуре Башкортостана.