Врачи Уфы спасли пациента в опасном состоянии

Врачи Республиканского сосудистого центра больницы №21 в Уфе пришли на помощь 53-летнему пациенту с тромбоэмболией легочной артерии.
Данное состояние возникает, когда сгусток крови из вен попадает в лёгочную артерию или её ветви. Это приводит к блокировке кровотока в лёгких и вызывает недостаток кислорода.
Мужчина обратился в приемное отделение с резким приступом отдышки и отеком ноги. Врачи быстро провели диагностику, включая осмотр сосудистого хирурга и кардиолога, взяли анализы и направили на КТ-пульмонографию. Выяснилось, что у пациента тромбоз глубоких вен и серьезное осложнение — массивная тромбоэмболия легочной артерии.
Такое состояние сложно выявить на ранних стадиях, но оно может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. В реанимации пациенту провели тромболизис – процедуру, «растворяющую» тромб в легких. Операцию проводили под наблюдением реаниматолога и сосудистого хирурга, она прошла успешно.
Уже на следующий день пациент почувствовал себя лучше, отдышка исчезла, и его перевели в отделение сосудистой хирургии для дальнейшего лечения. Сейчас мужчину уже выписали домой, он чувствует себя хорошо.
Фото: министерство здравоохранения РБ.