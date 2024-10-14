В Уфе в детской больнице появился новый веновизор

В Уфе в детской клинической больнице появился новый аппарат веновизор. Для родителей и детей поход в процедурный кабинет порой оборачивается испытанием. Малыши боятся, а медперсоналу и без того сложно найти крошечную вену. Оборудование позволит медперсоналу быстро и безболезненно найти любую вену, увидеть даже самый тонкий сосуд. Устройство, установленное в отделении анестезиологии РДКБ, приобретено благодаря благотворительному фонду «Люди-маяки» по проекту «Даже венам нужен свет».

Благотворительный фонд «Люди-маяки» помогает детям и взрослым с редкими и жизнеугрожающими заболеваниями. Организация ведёт деятельность с 2022 года. Проект «Даже венам нужен свет» создан для того, чтобы подарить детство без боли тысячам маленьким пациентам, позволит врачам перестать быть «сапёрами» у детских рук и с первого раза брать кровь. Веновизор имеется уже более чем в 10 медицинских центрах России. Теперь такой аппарат есть и в Уфимской детской клинической больнице.