В Уфе пройдёт Кубок России по футболу

Кубок России по футболу в Уфе! Заветный 18-килограммовый трофей прибыл в столицу республики в рамках предстоящего форума «Россия — спортивная держава». Сопровождают кубок в рамках трофи-тура амбассадоры Российского футбольного союза — двукратный обладатель Кубка России Руслан Пименов и победитель юношеского чемпионата Европы до 17 лет Алексей Гасилин.